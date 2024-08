Eimeldingen: Das ganze Dorf zeigt sich drei Tage in Feierlaune

Anfangs Fassanstich mit Bürgermeister Friebolin

Bürgermeister Oliver Friebolin als Schirmherr wird am Freitag, 30. August, mit dem obligaten Fassanstich die drei frohen Festtage eröffnen. Bei der musikalischen Umrahmung dieses Zeremoniells gibt es in diesem Jahr eine Änderung.

Nicht die Musiker aus Märkt werden – wie in der Vergangenheit üblich – die musikalische Eröffnung bestreiten, weil einige Musiker des benachbarten Fischerdorfs in Urlaub sind, sondern erstmals der Musikverein Binzen. Sieben Vereine und Organisationen, nämlich die IG Eimeldingen, der Badmintonclub, die Freiwillige Feuerwehr, die Sportvereinigung, der Tennisclub, die Fasnachtsclique Bachratte, die Guggemusik Rebland-Fetzer sowie die evangelische Kirchengemeinde werden von Freitag bis Sonntag, 1. September, für vielfältige kulinarische Freuden, auch für Vegetarier, in zwei Bewirtungszelten, Pavillons, an Stehtischen sowie unter Sonnenschirmen und in einer Kaffeestube sorgen. Auch einen Bier- und Sektbrunnen wird es geben.