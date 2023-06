Eimeldingen Das Gestüt mit Rundumservice

Es ist ein sonniger Tag. Carmen Vogt führt durch ihr Gestüt, an der Führmaschine vorbei zu den Deckhengsten. Stolz bleibt sie vor einem Hengst stehen. „Das ist meiner. Der ist schon in Aachen gelaufen.“ Damit meint Vogt den CHIO Aachen, eines der größten und bekanntesten Reitturniere in Deutschland.