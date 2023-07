Eimeldingen Den Wasserzufluss steuern

Der jetzige Zustand

Doch das alte Wehr an der Abzweigung des Mühlbachs nahe der Brücke der A98, das mechanisch mit Klappen und Gewichten arbeitet, wird seiner Aufgabe nicht mehr Herr. In den niederschlagsarmen vergangenen Sommern ist deshalb der Zufluss in den Mühlbach oft unterbrochen gewesen, woraufhin es auch schon zum Fischsterben kam. Es kam aber auch schon zur paradoxen Situation, dass selbst bei Hochwasser der Mühlbach ausgetrocknet ist. Grund ist das Geschiebe in der Kander, das die Klappen blockiert, wie Ralph Kutsche vom Lörracher Ingenieurbüro Büro Rapp Regioplan erläuterte, das den Zuschlag für die Machbarkeitsstudie erhielt. Das angeschwemmte Material müsse quasi per Handarbeit und mühsam vom Werkhof beseitigt werden, eine wartungsintensive Arbeit in unmittelbarer Nähe der A98-Brücke.