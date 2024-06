Eimeldingen: Die Energiewende vorantreiben

Lörrach Drittklässler lesen vor

Drittklässler mit Büchern in der Hand, mitten in der Stadt: Es ist wieder Vorlesezeit. Der Freundeskreis Stadtbibliothek organisiert regelmäßig die Aktion „(Vor-)Lesen in der Stadt“. Die Kids hatten viele spannende Geschichten parat – zur Freude der Passanten.