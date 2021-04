Eimeldingen Die Kinder stehen im Mittelpunkt

Von Gerhard Breuer

Eimeldingen/Kakamega County. Kenia in Ostafrika ist in diesen Corona-Zeiten weiter entfernt als sonst. Da sind die 6000 Kilometer zurückzulegen, aber auch die verschiedenen Gesundheitstests zu bestehen. Malaika im Landkreis Kakamega liegt genau am Äquator. Willy Schneider hatte mit seiner Frau Asuna schon 1979 mit seiner Arbeit für Straßenkinder und Waisen in Kenia begonnen. Da war er noch evangelischer Pfarrer in der Gemeinde Eimeldingen, Märkt und Fischingen (1975 bis 2001). Nach seiner Pensionierung siedelte er in seine Heimat nach Ottenhöfen in der Ortenau über und setzt seine Arbeit für Malaika fort.