Eimeldingen: Die Natur beim Baumkurs neu entdeckt

Mitten im Geäst machen sich Holunderzweige breit, die den starken Nachbarn als Wachstumshilfe benutzen. Als Wikmann auf die Asseln in einem toten Ast als Lebensraum für Insekten hinweist, richten sich die Blicke öfters zu Boden.

„Eine Eidechse“, ruft ein Kind. Dass sich Wanzen als Parasiten an Brennesseln ranmachen, sei doch richtig nett, meinte Jannik. Nicht ganz, hieß es, denn Nesseln seien wiederum Futter für Raupen. „Ganz komisch“, entfuhr es Wikmann plötzlich. Eine trockene Kastanie schien letzte Kräfte in den Blatttrieb zu stecken, wie junges Grün an dem verlebten Laub bewies. „Die Kastanie ist total durcheinander“, erklärte er den Kindern. Später hält er ein Ahornblatt hoch, und will wissen, „an welches Land erinnert uns das? Jonas meint auf Anhieb: „Kanada“.

Die Natur verwertet alles

Weiter ging es an Linden, säuselnden Birken und Pappeln mit Lausbefall vorbei. Hagebutten von wilden Rosen werden untersucht. „Das gibt Buttemus, sauer, aber vitaminhaltig“, weiß Wikmann zu berichten. Gingko und Quittenbäume tauchen auf, eine Eichel und ein Stechginster. Am Denkmal zeigte sich eine junge Blindschleiche, die ursprünglich Blendschleiche hieß, weil ihre Haut in der Sonne blende.