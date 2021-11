Eimeldingen Die vorhandenen Potenziale besser nutzen

Was den Vorstoß der Landesregierung zu Angeboten des öffentlichen Personennahverkehrs angeht, die über Bus, Bahn und Rad hinausgehen, bleibt der Bürgermeister zurückhaltend. Den zuständigen Stellen in Stuttgart schwebt vor, die Erreichbarkeit im ländlichen Raum durch Sammeltaxis oder Fahrdienste zu verbessern. In der Nachbargemeinde Efringen-Kirchen ist ein solches Modell durch den Bürgerbus bereits seit geraumer Zeit Realität. Allerdings, so betont Friebolin, könne man die Situation in den beiden Kommunen diesbezüglich kaum vergleichen. Denn in Efringen-Kirchen gehe es immer auch darum, die Erreichbarkeit in den Teilorten zu verbessern. In Eimeldingen entfalle diese Aufgabe.