Eimeldingen Dorffest & Sanierung Reblandhalle Eimeldingen

Es gab erfreulicherweise auch Zuschüsse. Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) sind 500 000 Euro gekommen, von der Sportförderung 108 000 Euro.

Friebolin erinnert daran, dass man 2019, als die Halle 40 Jahre alt wurde, das Problem mit dem undichten Flachdach beheben wollte. Im Zuge dieser Maßnahme stellte sich die Frage, ob mit der Dachsanierung auch die 40 Jahre alte und entsprechend in die Jahre gekommene Haustechnik erneuert werden sollte, so der Bürgermeister. Aspekte wie zeitgemäße und sichere Ausstattung sowie die Absicht der Attraktivitätssteigerung für alle Nutzergruppen wurden dann in einem Gesamtpaket zusätzlich umgesetzt: Elektrotechnik, Lüftung, sanitäre Anlagen, Küche, Foyer, Teile der Böden und die Fassade wurden saniert, modernisiert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Auch Barrierefreiheit und Energieeffizienz habe man realisiert, so das Gemeindeoberhaupt sowie aktuellste Brand-, Lärm- und Prallschutz-Auflagen erfüllt. So wurde zum Schutz von Hallensporttreibenden die bisher bis zum Fußboden reichende Fensterfront nach oben verschoben. Für Lärmschutz und angenehme Akustik sorgt eine Technikdecke, in der auch alle anderen notwendigen Leitungen einschließlich Lüftung und Heizung verbaut sind.

Hochmodern ist jetzt alles in der Eimeldinger Reblandhalle. Vieles wurde verbessert: Die Tore, hinter denen die Sportgeräte, Tische und Stühle untergebracht sind, verschwinden nach dem Öffnen in der Wand und schwingen nicht mehr in den Hallenraum hinein. Vollständig neu ist die Kücheneinrichtung, und die Bühne hat nun neue, schwer entflammbare Vorhänge.

Solarstromanlage mit Pufferspeicher

Eine elektronische Schließanlage mit programmierbaren Chips, eine moderne Akustikdecke in der Halle und eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von knapp 30 Kilowatt Peak sind weitere Details in den Baumaßnahmen. Energieeffizienz gewährleisten an die Solarstromanlage angeschlossene Pufferspeicher. So kann warmes Wasser über Solarstrom erzeugt werden.

Die restliche Energie kommt von einer kleinen, neuen Gastherme. Nachhaltigkeit realisierte man auch mittels Umnutzung des alten Öltanks. In ihm wird künftig das Regenwasser gesammelt, um dann vom Werkhof für die Bewässerung des öffentlichen Grüns im Dorf genutzt zu werden.