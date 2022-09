Eimeldingen Dorffest & Sanierung Reblandhalle Eimeldingen

Das Buden-, Beizen- und Festzelt-Dorf wird in diesem Jahr statt in der Dorfstraße auf dem Vorplatz der Reblandhalle aufgebaut, und auch drinnen kann gewirtet werden. Wie in den Vorjahren wird der Fassanstich durch den Bürgermeister das Dorffest auch am neuen Standort eröffnen. Termin ist am Freitag um 19 Uhr – direkt im Anschluss an den Festakt in der Halle (Beginn 18 Uhr).