Eimeldingen Drogenfund bei Bahnkontrolle

Bei einem Zugreisenden, welchen eine Streife des Hauptzollamts Lörrach am 8. März in einem ICE in Fahrtrichtung Basel auf Höhe Eimeldigen kontrollierte, fanden die Beamten mehr als 400 Gramm Marihuana, 350 Gramm Haschisch sowie etwas mehr als ein Gramm Kokain. Da den beiden Zöllnern bei der ersten Befragung des 21-jährigen Mannes aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sofort ein Geruch nach Marihuana in die Nase stieg, sprachen sie ihn direkt auf Drogenkonsum an.