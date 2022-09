Eimeldingen Ehrengarth bleibt Kommandant

Die Feuerwehr besteht aus 30 Aktiven, von denen nur zwei im Dorf wohnen und acht in den umliegenden Ortschaften. „Tagsüber sind wir personell sehr geschwächt“, sagte Ehrengarth. Er forderte die Arbeitgeber von Eimeldingen auf, „wenn irgend möglich uns Mitarbeiter, die in anderen Feuerwehren sind, zur Verfügung zu stellen oder uns Mitarbeiter, die wir auch ausbilden können, zu melden“. Feuerwehrmann zu sein, sei ein „tolles und spannendes Hobby“, so der Kommandant. Positiv sei der hohe Anteil an jungem Personal. Er beträgt fast 50 Prozent. Er wird demnächst noch wachsen, weil vier Jugendliche derzeit ihre Grundausbildung machen. Auf die Ausbildung des Nachwuchses wird großen Wert gelegt. Zur Jugendfeuerwehr gehören 14 Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren.

Im Jahr 2021 bekämpfte die Feuerwehr laut Ehrengarth fünf Brände beziehungsweise Explosionen in der eigenen Gemeinde, 19 Mal wurde technische Hilfe geleistet. Bei den Bränden und den technischen Hilfen konnten jeweils zwei Menschen gerettet werden. Ehrengarth rief dann noch zwei Einsätze in Erinnerung. Bei dem einen war in Eimeldingen ein Gasanschluss beschädigt worden, weswegen die Wehr Ladengeschäfte evakuierte und den Brandschutz gewährleistete. In Folge des Starkregeneinsatzes in Rümmingen und Binzen wurde eine Tauchpumpe angeschafft, die eine Körnung von 58 Millimeter ansaugen und 1200 Liter Wasser in der Minute absaugen kann. Bürgermeister Oliver Friebolin lobte die Arbeit der Brandbekämpfer: „Wir fühlen uns gut beschützt.“

Auch zahlreiche Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Zum ersten Mal zeichnete Kommandant Torsten Ehrengarth mit Karl Jacob einen Mann aus, der 70 Jahre Mitglied der Eimeldinger Wehr ist. 40 Jahre dabei ist Siegfried Lehmann. Kreisbrandmeister Uwe Häubner zeichnete Dirk Adolf und Dennis Bodack mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber (25 Jahre) sowie Daniel Schwald, Christoph Schipper und Michael Spohn mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze (15 Jahre) aus. Die Landesehrungen waren mit einem Hieb auf die Schulter verbunden. Spohn wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Aufgenommen in die Eimeldinger Wehr wurden Levin Vogt, Mario Krebs, Paul Stolz und Iven Stolz. Vogt ist ab sofort auch Kassenprüfer.