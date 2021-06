Eimeldingen Eimeldinger Dorffest findet nicht statt

Eimeldingen (ilz). Das Eimeldinger Dorffest kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. In einer Video-Konferenz am Dienstagabend trafen die beteiligten Eimeldinger Vereine und Einrichtungen sowie die Verwaltung die Entscheidung, die Veranstaltung auch in diesem Jahr abzusagen. Hintergrund sind die weiterhin geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise. Keiner könne sagen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird, erklärt Bürgermeister Oliver Friebolin am Redaktionstelefon. Wer kann die Einhaltung der Corona-Auflagen bei so vielen Festbesuchern kontrollieren? Wie können die Abstände eingehalten werden? Wie viel Sicherheitspersonal müsste engagiert werden? Und würden in der Ferienzeit überhaupt genügend Helfer zur Verfügung stehen? „Es gibt zu viele offene Fragen“, resümiert der Bürgermeister, der zugleich betont, dass zwar alle Beteiligten die Veranstaltung gerne organisiert hätten, die Entscheidung für die Absage aber einmütig getroffen worden sei.