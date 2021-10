Im Performance Center des Gold Gyms in Berlin traten 24 Athletinnen und 22 Athleten gegeneinander an und maßen sich in sechs verschiedenen Test. Die aus Eimeldingen stammende Eble konnte sich bei ihrem ersten Wettkampf in der funktionalen Fitness klar von der Konkurrenz absetzen und gewann den Titel der ersten Deutschen Meisterin in der Elite Kategorie. Die zu absolvierenden Tests sind den unterschiedlichen Kategorien Endurance, Power, Mixed Modal, Strength, Skill und Bodyweight zuzuordnen. Drei Test waren am ersten Wettkampftag zu absolvieren, drei weitere am zweiten Wettkampftag.

Im November wird die Athletin in Schweden um die Weltmeisterschaft kämpfen.