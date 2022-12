Eimeldingen Ein Kleinod der Gemeinde

Ein klares Schema hilft, schnell zu finden, wonach man sucht: Unterschiedlich farbige Schilder für Klassenstufen weisen darauf hin, wo Werke für entsprechende Altersstufen zu finden sind, wo Jugendliteratur und Bücher für Erwachsene stehen. Abkürzungen auf den Buchrücken schlüsseln das Angebot thematisch auf: „ADK“ steht beispielsweise für „Abenteuer, Detektive und Krimis“. Diese Bücher werden von jungen Lesern ebenso gerne gelesen wie Fantasy- und Piratengeschichten. „Danach fragen schon Zweitklässler“, lacht Clavey.

Nach wie vor gern gelesen werden aber auch BibiBlocksberg, Conni- und Pferdebücher, vornehmlich von Mädchen, während Jungs gerne zu Major Tom-, und „Drei Fragezeichen“-Folgen greifen. Im Kindergartenalter sind Wimmel-, Vorlese- und Tip-Toi-Bücher die Hits. Gerne leihen Eltern auch Bücher aus, die sie selbst früher gelesen haben. Deshalb gehören Pippi-Langstrumpf-Bände und Bücher von Erich Kästner teils sogar in doppelter Ausfertigung zum Bestand.

Unter anderem als Resultat der Veränderungen durch die Corona-Pandemie (siehe neben stehender Bericht) wurde jüngst aussortiert und umgeräumt. In einem neuen Raum, den die Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt hat, finden sich jetzt selten Gelesenes und ein Bücherflohmarkt, aus dem Nutzer gegen eine Spende Bücher mitnehmen können. Schade findet Isabelle Clavey, dass Hörbücher für Senioren wenig Resonanz finden ebenso wie Bücher mit besonders großen Buchstaben. Ohnehin sind aber nur wenige Hörbücher, außer für Kinder, und DVDs in dem Bestand von 5800 Medien. „Deshalb nennen wir uns auch Bücherei und nicht Mediathek“, sagt Clavey.

So manches im Fundus ist aus Spenden zusammengekommen, wie zuletzt drei große Wimmelbücher, die von einer Spenderin eigens neu gekauft wurden, freut sich Clavey. Schon packt sie beim Rundgang ein neues Paket mit Buchspenden aus. Die Gemeinde Eimeldingen stellt dem „Bücherwurm“ jährlich 1500 Euro zur Verfügung. Nach Abzug von Unkosten, etwa für Anzeigen und das Verschicken von Mahnungen, bleiben rund 800 bis 1000 Euro für den Kauf von Kinder- und Jugendliteratur, sagt die Leiterin. Auch Veranstaltungen, wie Bilderbuchkino, Lesungen und Vorträge, an denen sie gerne anknüpfen würde, kosten Geld.

Hoffen auf die Zukunft

Ohnehin ist sich Clavey unsicher, was die Zukunft der Bücherei noch beschert. Denn die Einrichtung ist ein gemeinschaftliches Angebot der Kirchen- und der politischen Gemeinde. Es bleibe abzuwarten, wie lange die evangelische Gemeinde das „Haus der Begegnung“, in dem erst kürzlich auch der Jugendraum wiederbelebt wurde, in der jetzigen Form führen wird und welche Perspektiven sich in Anbetracht von Sparplänen der Kirche für die Immobilie auftun könnten. Auch die VHS Weil am Rhein, mit der es etwa Kooperationen bei Lesungen gab, steht vor einem personellen Wechsel. Sie hoffe, aber dass es lange weitergehe und freut sich derweil über jeden Leser, der den Weg in den „Bücherwurm“ findet.