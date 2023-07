Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der am Samstag, 15. Juli, in dem Zeitraum zwischen 19.45 Uhr bis 23.45 Uhr in Eimeldingen in der „Alte Basler Straße“ stattgefunden hat. Laut Pressemitteilung der Polizei hebelten Unbekannte ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Mehrere Räume wurden von den Unbekannten durchsucht. Aus dem Haus wurde Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist 24 Stunden am Tag unter Tel. 07621/17 60 erreichbar.