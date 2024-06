Unsere Empfehlung für Sie Eimeldingen Elf Kandidaten für zehn Ratssitze In Eimeldingen hören vier Gemeinderäte auf. Fünf neue Bewerber wollen in das Ortsparlament einziehen.

Die schwedische Popgruppe zähle zu den Erfolgreichsten weltweit, erklärt Pabst. Zwischen 1972 und 1982 habe ABBA acht Studioalben und vier Kompilationen veröffentlicht. Bis heute sollen mehr als 400 Millionen Tonträger verkauft worden sein. Der Aufstieg sei 1974 kometenhaft gewesen, nachdem die Gruppe mit „Waterloo“ den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann. Heute heißt der Wettbewerb Eurovision Song Contest (ESC).

Der erste ABBA-Hit

„Waterloo“ war der erste Nummer-Eins-Hit der Schweden. Diesen wird es in „One night with ABBA“ ebenfalls zu hören geben. Zum Programm gehören unter anderem ebenso „The Winner Takes It All“, „Dancing Queen“, „Thank You For The Music“, „Mamma Mia“, „Money, Money, Money“, „Honey, Honey“, „Super Trouper“, „Knowing Me Knowing You“, „Fernando“, „Voulez-Vous“, „I Have A Dream“, „Chiquitita“ und „Voulez-Vous“. Allesamt sind Hits des schwedischen Quartetts, die von der Coverband natürlich gespielt werden.

Die Cover-Band

Für das perfekte ABBA-Feeling sorgen die beiden Sängerinnen Linda Mikulec (Agnetha) und Simone Kerchner (Anni Fried). Linda sang bereits mit Schlager- und Popstars wie Helene Fischer, „Unheilig“, „The Kelly Family“, Vicky Leandros, Paul Potts und Robin Gibb und tourte mit dem ZDF-Traumschiff musikalisch über die Meere. Simone eroberte nach ihrem Musikstudium die Musicalbühnen mit Hauptrollen in „Evita“, „Marlene Dietrich“ oder „Moulin Rouge“ und ging mit Chris de Burgh auf Tournee.