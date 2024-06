Eimeldingen: Eine Umweltprüfung ist erforderlich

Eidechsen bekommen ein neues Zuhause

Um rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden, wurden deshalb sowohl eine komplette Umweltprüfung durchgeführt, als auch Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur aufgezeigt. Einige dieser Maßnahmen seien bereits erfolgt, teilte Christoph Laule vom Planungsbüro Faktorgrün mit. So wurden Ausgleichsflächen für Mauer- und Zauneidechsen geschaffen, die teilweise bereits umgesiedelt wurden. Geforderte Baumpflanzungen würden über die Anpflanzungsverpflichtung auf den Baugrundstücken erfolgen, die Gehölzreihen im nördlichen Baugebiet blieben ohnehin erhalten. Dass der Eingriff in das Schutzgut Boden erheblich ausfallen werde, sei unvermeidbar, wenn aus Grünland ein Baugebiet wird, betonte Laule. Gleichwohl sei es gelungen, die Ausgleichsmaßnahmen mit dem Schaffen von Lebensraum für Eidechsen sowie der Umwandlung von Ackerboden in drei Magerrasenflächen und der Anpflanzung einer Hecke so zu gestalten, dass auf dem Ökokonto der Gemeinde am Ende einige Pluspunkte stehen werden.