Eine weitere Amtsperiode streben Siegfried Kibbat, Elisabeth Azem, Sven Herfort, Birgit Pohl, Manfred Schamberger und Silke Voß an. Dennoch haben die Eimeldinger eine wirkliche Wahl, denn es treten mit Gabriele Lazzara, Julia Rettenberger, Armin Ruser, Sabrina von Pidoll und Bernhard Kaudela fünf Bewerber an, die bislang nicht am Ratstisch vertreten waren.

Gabriele Lazzara ist Personalleiter und will sich für wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und ökologischer Verträglichkeit einsetzen.