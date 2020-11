Vorstandsvertreter des VdK-Ortsverbands Eimeldingen-Märkt begaben sich am Morgen des Volkstrauertags zu den Denkmälern in Eimeldingen und Märkt. Wie im Nachgang berichtet wird, erinnerte man sich in stillem Gedenken, gemäß der Tradition des Volkstrauertags, an das Vergangene und das Heutige. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber stellvertretend für alle VdK-Mitglieder aus Eimeldingen und Märkt, die auch zu diesem Volkstrauertag gerne gekommen wären, legten vom VdK-Ortsverbandsvorstand Monika Stächelin in Begleitung ihres Mannes Klaus Stächelin sowie Vorsitzender Manfred Merstetter eine Blumenschale an den Denkmälern in Eimeldingen und Märkt nieder. Aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen musste die Kranzniederlegung im kleinen Kreis erfolgen. Man gedachte der geschichtlichen Schicksale, aber auch der vergangenen Jahre, wo es selbstverständlich war, dass man sich am Friedhof an den Denkmälern treffen konnte. Reden wurden gehalten, der Musikverein spielte und so vieles mehr war einfach und möglich. Mit dem Wunsch auf bessere Zeiten verabschiedete man sich von den Gedenkstätten in Eimeldingen und Märkt. Foto: zVg/Merstetter