Eimeldingen: „Es wird mit Hochdruck in allen Bereichen gearbeitet“

Hände werden nicht in den Schoß gelegt

Was den ÖPNV betreffe, so würden die Hände nicht in den Schoß gelegt, stellte Dammann fest. Der Ausbau der Wiesental-, der Kandertal- und der Rheintalbahn sei ein wichtiges Thema. Zudem werde der Nahverkehrsplan erarbeitet. Das Thema Busverkehr umfasse viele Facetten, wie beispielsweise die Fahrgastinfo, die Haltestellen, die Ausstattung und mehr. Der Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) sei durch neue Strukturen gut aufgestellt. Hier hoffe man Einfluss, insbesondere bei der Tarifgestaltung nehmen zu können, erklärte sie.