Im Eimeldinger Gewerbegebiet ist innerhalb von nur wenigen Tagen erneut in dieselbe Firma an der Reuteackerstraße eingebrochen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Im Zeitraum zwischen Samstag um 8 Uhr und Sonntag um 8.15. Uhr haben unbekannte Täter eine Tür aufgehebelt und gelangten so in einen Lagerraum. Aus dem Lager wurden zwei Fässer Metallspäne entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Bereits am Donnerstag vergangener Woche hätten zwei Unbekannte bei der gleichen Firma ein Rolltor auf gehebelt.