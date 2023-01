Eimeldingen Finanzieller Spielraum wird kleiner

Kreditaufnahme für 2024 angekündigt

Bürgermeister Oliver Friebolin treibt die Entwicklung trotz des „Speckpolsters“ Sorgenfalten auf die Stirn, zumal er mit weiteren Unwägbarkeiten rechnet: „Wohin führt die Energiekrise? Muss zur Unterbringung von weiteren Flüchtlinge die Reblandhalle genutzt werden? Wie entwickelt sich die Kreisumlage in Anbetracht der Probleme der Kreiskliniken?“ Schon jetzt schlägt die Kreisumlage mit 1,4 Millionen Euro zu Buche, „ein Rekord“, so Friebolin. Die Verbandsumlage steigt auf 514 000 Euro, die Schulumlage auf 114 000, auch wegen steigender Schülerzahl, an Investitionskostenumlage müssen an den GVV 19 000 Euro gezahlt werden, 49 000 Euro beträgt die Tilgungsumlage für die Verbandsschule. Zudem muss für die Stromversorgung von Rathaus, Halle, Feuerwehr, Kindergärten, den kommunalen Wohngebäuden oder der Straßenbeleuchtung (trotz der unpopulären Maßnahme, nachts die Lichter auszuschalten), mit doppelt so hohen Kosten gerechnet werden. Ähnliches gilt für die Wärmeversorgung. Auch für die Unterbringung von Geflüchteten werden die Kosten mit 133 000 Euro höher ausfallen als die Einnahmen mit 106 000 Euro.