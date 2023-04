Die evangelischen Kirchengemeinden Eimeldingen-Märkt und Fischingen verabschieden ihren Pfarrer, Jochen Debus, in einem Festgottesdienst in der Kirche Sankt Martin in Eimeldingen am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr in den Ruhestand. Seit September 2013 war er in den Gemeinden tätig. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Empfang im Haus der Begegnung in Eimeldingen eingeladen.