Eimeldingen Fleißige Radler gewürdigt

Die Gemeindeverwaltung will den drei Radfahrern, die die meisten Kilometer zurückgelegte haben, ein kleines Präsent in Form von Gutscheinen zukommen lassen, welche bei den Eimeldinger Gewerbe- und Gaststättenbetrieben eingelöst werden können. Wie Bürgermeister Friebolin in der Sitzung bekannt gab, wird es für den Erstplatzierten einen Gutschein über 50 Euro geben, dem Zweitplatzierten winken 30 Euro und für die Drittplatzierte gibt es 20 Euro. Wie die Verwaltung mitteilt, möchte der Zweitplatzierte sein Präsent einer bedürftigen Person spenden. Bürgermeister Friebolin dankte erneut den Teilnehmern, die sich auch an den organisierten gemeinsamen Touren beteiligt hatten.

An bisherige Erfolge angeknüpft

Die Gemeinde Eimeldingen kann insgesamt mit Blick auf die Ergebnisse an die guten Erfahrungen anknüpfen, die sie bislang bei der Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ gemacht hatte. Denn bereits 2018 wurde Eimeldingen als bester Newcomer unter den Kommunen unter 10 000 Einwohner ausgezeichnet und belegte bundesweit den zehnten Platz in der Kategorie „fahrradaktivstes Kommunalparlament“.