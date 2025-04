Eimeldingen: Französische Schwarzwälderin

Auf Einladung der Volkshochschule (VHS) Weil am Rhein und des Eimeldinger Bücherwurms war die „französische Schwarzwälderin“ und Autorin Astrid Lehmann im Haus der Begegnung in Eimeldingen zu Gast. Mit Auszügen aus ihrem neuen Roman „Nur ein kurzer Sommer“ und vielen spannenden Hintergrundinformationen zu ihrem Buch und zur Bretagne begeisterte sie die trotz des strahlenden Frühlingswetters sehr zahlreich erschienene Zuhörerschaft. Das Team des Bücherwurms und der VHS freut sich über den großen Zuspruch und weisen darauf hin, dass neben den Büchern von Lehmann auch viele weitere für Erwachsene zum Ausleihen in den Regalen der Eimeldinger Bücherei stehen.