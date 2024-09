Oliver Friebolin hat am Samstag seine Bewerbung in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen. Der Eimeldinger Bürgermeister kandidiert damit wie angekündigt für seine zweite Amtszeit. Bewerbungen sind noch bis zum Montag, 4. November, 18 Uhr möglich. Der 61-Jährige fühlt sich „jung und frisch“ genug für weitere acht Jahre, in denen er angefangene Projekte zu Ende begleiten will. Darunter falle, so Friebolin, die Fertigstellung des Kindergartens St. Martin, das größte Hochbauvorhaben der Gemeinde. Zudem will er die Wohnbebauung an der Kander voranbringen, wenngleich der Amtsinhaber weiß, dass das Heft des Handelns nicht in seiner Hand liege. In Sachen Nahversorgung ist ihm die Ansiedlung einer Hausarztpraxis wichtig. Gewählt wird am Sonntag, 1. Dezember.