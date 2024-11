Eimeldingen: Friebolin stellt sich als einziger Kandidat zur Wahl

Obwohl einziger Bewerber will sich der Amtsinhaber bei zwei Dorfrundgängen den Wählern vorstellen. Am Sonntag, 10. November, ab 14 Uhr, in „Eimeldingen Ost“, Treffpunkt ist am Parkplatz der Reblandhalle, sowie am Samstag, 23. November, ab 14 Uhr, in „Eimeldingen West“, Treffpunkt ist am Denkmal der Maschinenfabrik.

In einem Faltblatt, dass seit Dienstag an die Eimeldinger Haushalte verteilt wird, blickt er auf „acht Jahre erfolgreiche Arbeit in Eimeldingen“ zurück. Als Beispiele nennt er die energetische Sanierung der Reblandhalle, die Neuansiedlung von Fachmärkten im Gewerbegebiet Rebacker, der Neubau des Kindergartens Sankt Martin sowie der Erwerb und Umbau des neuen Rathauses.