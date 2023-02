Eimeldingen G5-Gemeinde unter neuer Ausrichtung

An der dort angesiedelten „Bethel School of Supernatural Ministry“ liege der Schwerpunkt nicht auf theologischer Wissensvermittlung, sondern auf persönlicher Veränderung hin zum Erweckungsprediger, heißt es bei Wikipedia. Im Vorfeld hat es Kritik gegeben an der neuen Ausrichtung der Gemeinde. Eine kleine Gruppe habe sich lange gegen die „Übernahme“ gewehrt, heißt es in einer Zuschrift an unsere Zeitung. Vorher sei es in der Gemeinde darum gegangen, Menschen in ihrem Leben als Teil der Gesellschaft anzusprechen und den Glauben als Möglichkeit anzubieten, Gott kennenzulernen. Das Restaurant „Sichtwerk“ und das Hotel „Schlafstadt“ seien religionsneutrale Orte gewesen. Jetzt gehe es in die Richtung, Menschen vor die Entscheidung zu stellen: „Willst Du dabei sein?“ – im Sinne einer Pflicht, sagt ein ehemaliges Gemeindemitglied. Mit Leidenschaft und Tatendrang trete das Missionswerk an, sagt ein anderer, der noch Mitglied ist, ob das in ein Dorf passe, sei aber eine andere Frage.