Eimeldingen Gegenstände mit Charakter

Fündig werden konnten auf dem 2022-er Flohmarkt auch Heimwerker in Gestalt von Werkzeug.

Spaß am Kaufen und Verkaufen

Etwa der Eimeldinger Karl-Heinz Schmidt. Er erzählte, in der Hand einen Akkuschrauber als gerade erworbenes Flohmarktteil haltend, dass er in den Vorjahren stets selbst mit dabei war beim Flohmarkt, dieses Jahr aber erst am Vortag vom Urlaub zurück kam und deshalb in diesem Jahr „nur“ Kunde war.

Bei vergangenen Quartierflohmärkten habe er oft auch beide Funktionen, Anbieter und Kunde, ausgefüllt. „Ich habe eigentlich immer auch was von den Einnahmen an meinem Stand an anderen Ständen sozusagen reinvestiert“, so Karl-Heinz Schmidt mit einem Lächeln.

Wie Schmidt äußerte sich auch Yvette Claudel, Kundin aus dem elsässischen Saint-Louis, beeindruckt von der Vielfalt des Angebots in Eimeldingen. Auf den Quartiersflohmarkt sei sie beim Einkaufen aufmerksam geworden und habe deshalb an diesem Samstag einen Ausflug ins Badische unternommen. Ein Sack voller Deko-Artikel und Textilien reiste wieder mit ihr zurück ins Elsass.

Bei allen Besuchenden kam gut an, dass an einigen Ständen auch Verpflegung angeboten wurde und das es einen „Lageplan“ gab, der zur Orientierung auslag und gute Dienste tat angesichts des doch weitläufigen Eimeldinger Westens.