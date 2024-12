Eimeldingen: Gemeinden bekommen immer mehr Aufgaben

Größter Ausgabenpunkt sind die Personalkosten, die sich um 65 060 Euro erhöhen. Grund sind die Lohnerhöhungen von 2,5 Prozent der Tarifbeschäftigten und die Besoldungsanpassung für Beamte. Oliver Friebolin, der die Sitzung leitete, sagte, der GVV würde gerne Personalkosten einsparen, aber könne das nicht, weil den Gemeinden immer mehr Aufgaben zugewiesen würden. Weniger Personalkosten würden auch den Abbau von Leistungen und Einschnitte für Bürger mit sich führen.

Die Kosten für die Ausweisdokumente steigen, weil die Bundesdruckerei höhere Kosten für ihre Dokumente geltend macht. Diese Erhöhungen werden an den Bürger weitergegeben. Kiesewetter kündigte an, das man ab Mai Ausweisbilder an einem Terminal vor dem Bürgerbüro machen könne.