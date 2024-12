Eimeldingen: Gemeinderat vergibt den Zuschlag für gesamtes Kindergarten-Zubehör

Sie hat mit 112 783 Euro das günstigste Angebot unterbreitet und liegt damit etwas unter der Kostenberechnung von 119 000 Euro. Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin betonte auf Nachfrage, dass damit die gesamte Einrichtung für den Kindergarten vergeben wurde, vom Mobiliar über Spielgeräte- und -material bis hin zur Bettwäsche.

Erzieherinnen werden an der Auswahl beteiligt

Bei der Auswahl der einzelnen Posten waren nebst Planern auch die Erzieherinnen beteiligt, ergänzte er auf Nachfragen von Armin Ruser. Was an Einrichtungsgegenständen aus dem jetzigen Kindergarten noch gut nutzbar sei, werde mit in den Neubau übernommen. Wegen einer Kostenbeteiligung an der Einrichtung sei die Gemeinde zudem in Verhandlung mit der Evangelischen Kirche.