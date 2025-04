Eimeldingen: Hallenbuchung wird ab Mai flexibler

Außerdem ist jedes Paket in einzelne Module unterteilt, die die Mieter auch selbst erledigen können, um Kosten zu sparen. Vor allem das bislang für jede Veranstaltung in der Halle obligatorische Ausrollen des Schutzbodens habe sich dabei als „abschreckend“ erwiesen, so Bürgermeister Friebolin. Denn der Boden musste nach der Veranstaltung gereinigt und eingerollt werden. Wollten Mieter das nicht selbst übernehmen, sollte diese Dienstleistung Vereinen angeboten werden. Leider sei es schwierig gewesen, Vereine dafür zu gewinnen, berichtete der Bürgermeister.

Deshalb habe sich der Gemeinderat bei seiner jüngsten Klausurtagung eine praktikablere Lösung überlegt. So soll das Ausrollen des Schutzbodens nur noch für Veranstaltungen obligatorisch sein, bei denen in der Halle auch bewirtet wird. Anbieter von Konzerten, Tanzabenden, Vorträgen oder anderen Events hätten damit die Möglichkeit, die Bewirtung in das Foyer zu verlegen. Das Modul „Gesamtreinigung Halle“ soll für solche Veranstaltungen ohne Bewirtung in der Halle deshalb günstiger werden und nur noch 150 Euro kosten. Wird eine Veranstaltung mit Hallenbewirtung gebucht, kommen 550 Euro für Ausrollen, Reinigen und Einrollen des Schutzbodens hinzu. Die zweite Änderung betrifft die Vermietungsdauer: Bislang war eine Hallenanmietung nur für 24 oder 48 Stunden möglich; nun soll es auch eine Buchung für 36 Stunden geben.