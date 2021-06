Eimeldingen Hangeln, klettern und hüpfen

Um die neuen Spielgeräte und die Umstrukturierung des Geländes ermöglichen zu können, mussten Sponsoren mit ins Boot geholt werden. Trotz der wirtschaftlichen Einbrüche während der Corona-Pandemie hätten sich viele Spendenwillige gefunden, freute sich Friebolin. Das Eimeldinger eBike-Center „Ekone“ und das Gasthaus „Zum Loewen“ in Eimeldingen spendeten jeweils 500 Euro. Der „DM-Drogerie Markt“ unterstützte das Projekt mit 400 Euro, das Eimeldinger Elektronikfachgeschäft „Elektro Stolz“ steuerte 250 Euro bei. Die Eimeldinger „Landmetzgerei Senn“ spendete 150 Euro und das „Ofen-Kreativstudio Friedrich“ in Eimeldingen 100 Euro. Bezuschusst wurde das Projekt außerdem von der Schulstiftung Baden-Württemberg mit 1200 Euro. Der Eimeldinger Gemeinderat hatte grünes Licht für die Verwendung von Haushaltsmitteln gegeben und so den Umbau der Außenanlage unterstützt.

Nicht unerwähnt wollte Friebolin zudem die Sachspenden lassen, die neben den mit den Sponsorengeldern finanzierten Spielgeräten den Schulhof komplett werden ließen. „SBB Schäfer hat uns freundlicherweise Baumstämme geliefert und Werkzeug zur Verfügung gestellt.“ Die Baumstämme hatten die Eltern der Grundschüler gemeinschaftlich von der Rinde befreit und aufbereitet, sodass sie sich in das Gesamtkonstrukt des neuen Spielplatzes eingliedern.

Ehrenamtliche Unterstützung

Einen besonderen Dank richteten Schulleiter Reiner Kaiser und Bürgermeister Friebolin an Heinrich Wilhelm, Inhaber des gleichnamigen Eimeldinger Maler- und Lackierbetriebs, der ehrenamtlich den Schulhof mit zwei auf den Boden aufgebrachten Hüpf- und Zählspielen farblich verschönerte. Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern und seiner Frau hatte er in den vergangenen Ferien die Bodengemälde angefertigt.

Besonders erfreut zeigte sich Kaiser angesichts des breiten Angebots an Spielmöglichkeiten in der neuen Außenanlage. „Die Auswahl der Geräte ist allumfassend. Es gibt die Baumstämme, die Bodengemälde, ein tolles Klettergerüst – das alles lädt natürlich zum Spielen ein.“ Wichtig sei es den Eltern auch gewesen, den Kindern unterschiedliche Möglichkeiten zum Austesten und Toben zu bieten, erläuterte Mutz, die unter der Elternschaft gefragt hatte, welche Geräte besorgt werden sollten. „Einen Mix aus klettern, laufen, balancieren und hangeln – den haben wir hier für die Schüler geschaffen“, freute sie sich. Insgesamt sei es „einfach ein tolles Miteinander“ gewesen, lobte zudem Bettina Hofer-Beckmann, Grundschullehrerin an der Eimeldinger Schule, das Projekt. Auch Lehrerin Sabine Geerdes hatte sich für das Projekt begeistert und engagiert in Zusammenarbeit mit Mutz sowie Hofer-Beckmann die Neugestaltung vorangetrieben.

Eine schulinterne Dankes- und Einweihungsfeier ist für die nahe Zukunft geplant.