Eimeldingen hat gewählt: „Freue mich auf zweite Amtszeit“

Ein Wunsch von Bürgermeister Oliver Friebolin ging nicht in Erfüllung: Eine Wahlbeteiligung von mehr als 30 Prozent erreichte er nicht. Sein Wunsch mehr als 90 Prozent der Stimmen zu erreichen ging hingegen in Erfüllung. „Es war ein Wunsch von mir. An dem einen Ziel bin ich gescheitert, das andere habe ich erreicht“, sagte der Amtsinhaber, der ohne Gegenkandidat zur Wahl angetreten war. Dennoch „freue ich mich auf die zweite Amtszeit“, ergänzte er.