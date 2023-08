Eimeldingen Helferkreis wirbt für Interesse

Eine weitere Schwierigkeit sei das nicht so große Interesse der Bürger am Zusammenleben mit den Geflüchteten: „Es wäre schön, wenn Bürger die Gelegenheit wahrnehmen würden, ihre neuen Mitbürger zum Beispiel beim ,Café für Alle’ oder beim Grillfest in zwangloser Runde kennen zu lernen.“

„Es würde uns sehr helfen, wenn sich zum Beispiel Familien mit Kindern um Flüchtlingsfamilien mit Kindern kümmern würden, beispielsweise durch Unterstützung bei außerschulischen Aktivitäten, der Integration im Verein oder bei der Bereitschaft, Flüchtlingskinder beim Lernen helfen“, sagt Weirich und ergänzt: „Wir freuen uns über jeden, der uns beim Helferkreistreffen oder beim ,Café für Alle’ besuchen möchte.“

Das „Café für Alle“ findet immer am letzten Sonntag eines Monats um 15 Uhr (abgesehen von August und Dezember) im evangelischen Gemeindehaus statt. Nächster Termin ist Sonntag, 24. September, zu dem alle Geflüchteten und interessierte Eimeldinger und Besucher von auswärts willkommen sind.

Info

Die Zahl der Geflüchteten in Eimeldingen

schätzt Doris Weirich vom Helferkreis aktuell auf knapp 30 Personen. Unter diesen machen die 14 Ukraineflüchtlinge mit sechs Kindern den Großteil aus. Als Einzelpersonen, überwiegend Frauen und ein älteres Ehepaar sind sie dezentral in privat vermieteten Wohnungen untergebracht. Weiter leben eine Familie aus Afghanistan mit drei Kindern sowie zwei Familien aus Nigeria mit je drei Kindern in privat vermieteten Wohnungen. Unter den Eimeldinger Geflüchteten sind auch etwa acht meist afrikanische, aber auch syrische Geflüchtete, die alle im Container hinter der Reblandhalle untergebracht sind. Laut Weirich würden sie gerne in Wohnungen oder Wohngemeinschaften umziehen, so wie zwei syrische Männer, die in einer privat vermieteten Wohnung leben. „Aber es gibt leider zu wenig Einzelwohnungen in Eimeldingen“, bedauert Weirich die angespannte und hochpreisige Situation auf dem Mietwohnungsmarkt im Dreiländereck.