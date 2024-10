Eimeldingen: Herbstblätter zeigen vergängliche Schönheit

Die lebensgroße Pappsilhouette hatten die sieben Kinder über und über mit bunten Herbstblättern beklebt. Was viel länger anhalten wird als „Melanies“ vergängliche Schönheit, sind die Erfahrungen und Erlebnisse, die die Kinder gesammelt haben. Von Baumrinde-Abrieben und Zählen der Jahresringe über das Kennenlernen von Knospen, Blüten und Früchten bis zum bunten Herbstlaub begleiteten im Durchschnitt sieben Kinder ab acht Jahren Eiche, Eibe und weitere Baumarten, die rund um das Rathaus leben. Jetzt präsentiert Jule stolz ihr Baumtagebuch und die Kinder erzählen ihren Eltern: „Wir haben auch eine Blindschleiche gefunden“, und: „Yannik hat in einem Loch eine Kröte gefunden, die wir alle anfassen mussten“. Veranstaltet wurde der vierteilige Kurs unter Leitung von Baumfachwart, Feldornithologe und Streuobst-Pädagoge Armin Wikmann von der IG Eimeldingen. Heute sind mit Melanie und Herbert Leber, Jehad Alaawad und Hans-Jürgen Schmitt vier der IG-Mitglieder als Betreuer dabei. Schmitt ist beeindruckt: „Vor einem Monat haben die Kinder die Früchte der Bäume und ihre Blätter bestimmt. Das wussten sie jetzt alles noch“.

Auf Wikmanns Frage, was passiert, wenn alle Blätter abgefallen sind, sagt Finley: „Dann ist der Baum nackig und friert“. Wikmann kann ihn beruhigen: Der Laubbaum hält gewissermaßen Winterschlaf, das Laub unter ihm verrottet, wird zu Dünger und bietet zugleich kleinen Tieren einen Unterschlupf. Wikmann erzählt den Kindern, wie der Baum durch das grüne Chlorophyll in seinen Blättern Photosynthese betreibt. Im Herbst, wenn der Baum das Chlorophyll aus seinen Blättern in Stamm, Äste und Wurzeln verlagert, werden die anderen Blattfarben nicht mehr verdeckt und die Farbenpracht beginnt. „Jetzt machen wir ein Experiment“, kündigt Wikmann an. Rasch färben zermatschte grüne Brennesselblätter den Brennspiritus in einem Glas grün. Nach einer Weile zeigen sich auf dem weißen Kreidestift im Glas zarte Farbspuren in grün, gelb und rot.