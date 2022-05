Eimeldingen Hier lebe ich gerne, Eimeldingen

Nicole Bauer ist gebürtige Eimeldingerin, stammt aus einer örtlichen Gastronomenfamilie, ist hier aufgewachsen, in Kindergarten und Grundschule gegangen und ist mit Ausnahme der Zeit ihres Studiums stets in Eimeldingen daheim gewesen. Die junge Frau, die seit einigen Jahren gemeinsam mit der Mutter eine Pension betreibt, schätzt an Eimeldingen das Dorfleben und die Vereine. In Sachen Einkaufen und der damit verbundenen Infrastruktur sieht die junge Mutter Eimeldingen ebenfalls bestens aufgestellt. Man habe einen Bauernladen, Discounter, eine Bäckerei, einen Metzger, Arzt und Zahnarzt, Kindergärten und Schule – alles fußläufig erreichbar. Und außerdem ist man dank der guten Verkehrsanbindung mit Bus, Bahn, eigenem Auto oder Rad schnell in der näheren Umgebung mit zusätzlichem Einkaufsangebot. Auch ist sie froh über die Nähe ihres Dorfs zu den regionalen Zentren wie Basel oder Freiburg sowie die gute Verkehrsanbindung. Das ermögliche die Teilnahme an Kultur und Sport auch überregionaler Art, etwa beim SC Freiburg, wo ein naher Verwandter als Erfolgscoach tätig ist. Ganz besonders schätzt sie die Natur rund um Eimeldingen. Wichtig sei, dass die Kommune in Kinderspielplätze und Sportanlagen investiert, das Eimeldingen ruhig und ländlich daherkommt und die Mitbürger freundliche und aufgeschlossene Zeitgenossen sind.

Rainer Jacob ist gebürtiger Fischinger, kam aber schon Mitte der 1990er-Jahre nach Eimeldingen in ein zum Familiensitz um- und ausgebautes, bäuerliches Anwesen im alten Ortskern. Jacob schätzt die ruhige Lage seines Wohnorts, die schön restaurierten Anwesen im Dorfkern, die Mitmenschen ob deren Freundlichkeit und Achtsamkeit sowie die für eine Kommune dieser Größenordnung gute Infrastruktur in Sachen Dienstleistung und Einkauf. Und auch für Arbeitsplätze vor Ort sei gesorgt, etwa durch die von der Kommune vorangetriebene Ausweisung größerer Gewerbegebiete an der Ortsperipherie. Besonders positiv sei, dass alle infrastrukturellen Einrichtungen fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen sind, sagt Jacob. Der engagierte Feuerwehrmann – nach wie vor in Fischingen und seit einigen Jahren auch als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands des Landkreis Lörrach – weiß aber auch um die Bedeutung des Ehrenamts für ein intaktes Sozialwesen wie das in Eimeldingen. Nicht zuletzt deshalb war er 26 Jahre im Kirchengemeinderat Eimeldingens tätig.