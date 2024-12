Die IG Eimeldingen hat zum ersten Mal die Eimeldinger Dorfweihnacht veranstaltet. Melanie Leber hatte die Idee dabei auch eine Weihnachtstombola durchzuführen, deren kompletten Einnahmen einem sozialen Zweck zu Gute kommen sollte. In diesem Jahr hat man sich entschieden, den Erlös an die Wärmestube in Weil am Rhein zu spenden. Die Wärmestube ist ein Teil der Wohnungslosenhilfe im Landkreis Lörrach. Sie bietet Obdachlosen und Armutsbetroffenen die Möglichkeit zum Aufenthalt in einer geschützten Umgebung. Jetzt konnte der Erlös in Höhe von 1250 Euro in Form eines Spendenschecks von Melanie Leber und Hans-Jürgen Schmitt von der IG an die Wärmestube in Weil am Rhein übergeben werden. Christel Stauß und Oliver Killmann freuten sich über die großzügige Spende.