Eimeldingen Im Einsatz für den Mühlbach

Im „Ochsen“-Garten, der seit geraumer Zeit in kommunalem Besitz ist, war der anfallende Strauch- und Baumschnitt bald so groß, dass der Bürgermeister die Anregung gerne aufnahm, man möge einiges davon liegen lassen sozusagen als „Insektenhotel“ und Lebensraum für weiteres Kleingetier. Im Gespräch informierte das Gemeindeoberhaupt auch darüber, dass die Kommune in Verbindung mit dem Regierungspräsidium Freiburg erwäge, in diesem Bereich zwischen „Ochsen“ und Rathaus sowie der Hauptstraßen-Abzweigung nach Märkt einen Kreisel zu bauen. Dann würde man einen Teil des „Ochsen“-Gartens benötigen, erklärte der Bürgermeister zu den entsprechenden Planungen im Zuge der Verkehrsberuhigung im Eimeldinger Dorfkern.

Der Bürgermeister erinnerte auch daran, dass die IG Eimeldingen mit der Putzaktion das Anliegen des nicht mehr existierenden „Heimat- und Geschichtsverein“ mit Leben erfüllt. Der hatte vor rund einem Jahrzehnt umfänglich zum Mühlbach recherchiert und mit einer Ausstellung und Text- und Fotomaterial auf der Homepage der Gemeinde das Bewusstsein dafür geschärft, dass der Mühlbach einer besseren Pflege bedarf, um als belebendes Element auch künftig das Dorfbild zu bereichern.

Von den IG-Leuten war nach Ende der Putzaktion zu erfahren, dass sie demnächst weitere Gemeinschaftsaktionen planen und vor allem das erste September-Wochenende in den Fokus genommen haben. Dann soll die Fertigstellung des Umbaus und der Sanierung der Reblandhalle mit einem besonderen Dorffest gefeiert werden.

IG plant weitere Gemeinschaftsaktionen

Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung werden sie, so es Corona und die Bestimmungen erlauben, allerdings nicht wie gewohnt im alten Dorfkern zu Dorffest einladen, sondern rund um die Reblandhalle. Hans-Jürgen Schmitt sagte, man sehne in Eimeldingen Gemeinschaftsaktivitäten und vor allem soziale Kontakte in Vor-Corona-Umfang herbei. Das habe auch die sehr gute Resonanz auf die Einladung zur Bachputzete bestätigt.