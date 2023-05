Eimeldingen „Investition für die Kinder“

Mit den Arbeiten auf dem ehemaligen Spielplatz wurde schon begonnen, so dass die Maße zu erahnen sind. So sollen in dem neuen Gebäude zwei Krippengruppen (Kinder unter drei Jahre) mit zehn bis zwölf Kindern und drei Kindergartengruppen (Kinder über drei Jahre) mit 25 bis 28 Kindern ihren Platz finden. Es ist also Platz für zirka 100 Kinder.