Die Landmetzgerei Senn wurde Sieger des Jobmonitors Südbaden. Bürgermeister Oliver Friebolin (l.) gratulierte bei den Ehrungen anlässlich des Bürgerempfangs Metzgermeister Martin Senn (M.) für die Auszeichnung. Die Landmetzgerei beteiligt sich am gemeinsamen Projekt „Aus Indien nach Südbaden“ der Handwerkskammer Freiburg und der Fleischerinnung Lörrach. Rajakumar Lamani aus Indien absolviert derzeit in der Landmetzgerei Senn eine Ausbildung im Fleischerhandwerk. Stellvertretend für dieses Konzept, Nachwuchskräfte zu finden und zu binden, hat die Landmetzgerei den Jobmonitor in der Sparte der kleinen Unternehmen erhalten. Foto: zVg/Cornelia Flury