Eimeldingen: Katastrophe im Schnee

Mit Auszügen aus ihrem Roman „Schneesturz – Der Fall des Königenhofs“ nahm Heinecke ihr Publikum mit, ließ sie die Katastrophe aus dem Jahr 1844 miterleben. Der Veranstaltungsraum im Haus der Begegnung in Eimeldingen, in den die Gemeindemediathek „Bücherwurm“ eingeladen hatte, war gut besucht, heißt es in der Mitteilung der Bücherei. Die Freiburger Autorin gab neben den Auszügen aus ihrem Buch viele Hintergrundinformationen zu dem Lawinenunglück. Den Besuchern der Lesung war klar, auf was es im Schwarzwald, in jenem Gebäude hinausläuft. Dennoch überraschte Heinecke mit ihren Beschreibungen der zerstörerischen Kraft der Schneemassen, welche die Bewohner des Königenhofs trafen. Der Überlebenskampf der Verschütteten bewegte alle Teilnehmer der Lesung. Schreckliche Szenen spielten sich in jener Unglücksnacht ab, die im historischen Roman einen breiten Raum durch die Autorin erhalten.