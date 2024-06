Eimeldingen: Kindergarten soll 2025 eröffnet werden

Etwas höhere Kosten

Die Angebotspreise summieren sich auf rund 339 300 Euro und liegen so etwas höher als die Ausschreibungspreise, die mit rund 322 900 Euro kalkuliert waren. Im Haushalt stehen für den Kindergarten-Neubau zirka 5,4 Millionen Euro bereit.

Vergeben werden die Gewerke an die jeweils günstigsten Bieter, die zum überwiegenden Teil aus der Region stammen. Den Zuschlag für den Einbau der Akustik-Decken erhält für rund 57 200 Euro die Firma Kunzweiler aus Buggingen. Sie übernimmt für rund 15 400 Euro auch die Montage von Hohlraumdecken, den so genannten Odenwalddecken. Der Auftrag für die Gipskartondecken geht an die Firma Gebhardt&Friedel aus Lörrach, Kostenpunkt: rund 43 500 Euro. Die Schreinerei Rümmele aus Zell wird für 40 240 Euro den Einbau der Innentüren übernehmen.