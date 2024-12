Beim Neubau des Kindergartens Sankt Martin läuft alles nach Plan. „Die Mittel fließen ordentlich ab“, schilderte Bürgermeister Oliver Friebolin am Donnerstag im Gemeinderat. Die Eigenmittel, die man zur Finanzierung einsetzen könne, seien nahezu erschöpft, sodass nun, wie geplant, ein Darlehen aufgenommen werden müsse. Diese Darlehensaufnahme sei von Beginn an Bestandteil des Finanzierungskonzeptes gewesen und von der Rechtsaufsichtsbehörde auch genehmigt worden, rief Friebolin in Erinnerung.