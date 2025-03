Eimeldingen: Klimaanpassung lokal vorantreiben

„Wir haben im Gemeinderat schon lange darüber nachgedacht, was wir auf lokaler Ebene tun können, um auf den Klimawandel zu reagieren, Maßnahmen zur Anpassung an die Klimafolgen zu entwickeln und Lebensräume für die zunehmend bedrohten Vögel und Insekten zu schaffen“, erklärt Elizabeth Azem. Die studierte Agrarwissenschaftlerin, die zwar „mehr mit Tieren“ zu tun hatte, war die Impulsgeberin für die gemeindliche Aktion „Bäume spenden in Eimeldingen“. Sie beschäftigt sich bereits seit geraumer Zeit mit dem Thema „Eimeldinger Bäume“ und war zudem die Initiatorin der Aktion „Wanderbäume“. Diese wurden mittlerweile alle ausgepflanzt, doch das Thema „gemeindeeigene Bäume“ ist für sie noch nicht abgeschlossen.