Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam am Freitag, 10. Februar, kurz vor 18 Uhr, eine 52-jährige Autofahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Fahrer. Die Frau befuhr die Hauptstraße von Efringen-Kirchen kommend, als sie in Höhe des „Alten Rathauses“ nach links in den Gegenverkehr kam und seitlich mit dem entgegenkommenden Auto kollidierte. Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.