Eimeldingen: Kompromissvorschlag findet keine Mehrheit

Der Rat hatte vor genau einem Jahr eine Entscheidung dazu vertagt, da die Teilfortschreibung des Regionalplans für Freiflächen-Photovoltaik und Windenergie noch nicht vorlagen. Jean-Michel Damm und Daniel Schneider vom Regionalverband Hochrhein-Bodensee stellten die Ergebnisse in der jüngsten Sitzung vor und wiesen in ihrem Vorschlag das Gewann Stockacker als Vorranggebiet aus. Die Gemeinderätinnen Birgit Pohl und Elisabeth Azem waren wenig begeistert, die schon der Beschlussvorlage zur Teilfortschreibung ihre Zustimmung verweigerten. Diese wurde abgeändert und unter Anführung von Bedenken von der Mehrheit des Gemeinderats angenommen wurde.

Christoph Umbricht, Leiter Flächenentwicklung & Projekte bei der Energiedienst Holding, stellte das von ihm und der „Naturenergie“ erarbeitete Konzept für den Solarpark vor. Die Innovation sieht Umbricht in der Kombination aus einer konventionellen Freiflächen-Photovoltaik- mit einer Agri-Photovoltaik-Anlage. Zwischen beiden Flächen liegt ein an den Natur- und Vogelschutzverein Aesch-Pfeffingen beziehungsweise an den Naturschutzbund verpachtetes Grundstück. Dafür seien Lösungen gefunden worden, hieß es.