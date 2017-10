Eimeldingen Kreisverkehr kann kommen

Von Clemens Leutz

Auf der B 3 in Eimeldingen ist ein Kreisverkehr an der Abzweigung der Kreisstraße nach Märkt vom Platz her möglich und verkehrstechnisch sinnvoll. Zu diesem Ergebnis kam die Machbarkeitsstudie, die am Dienstag im Gemeinderat Eimeldingen vorgestellt wurde. Mit dem Bau ist nicht vor 2019/20 zu rechnen.

Eimeldingen. Wer aus Richtung Märkt an der Kreuzung mit der B 3 gegenüber in die Stichstraße zum Gemeindehaus oder gar nach links in Richtung Müllheim abbiegen will, muss Geduld mitbringen – oder gleich nach rechts in Richtung Binzen abbiegen, um am Entenkreisel eine Runde zu drehen und wieder zurückzufahren.

Abhilfe verspricht sich die Gemeinde schon länger von einem Kreisverkehr, den sie 2016 auch bereits in die Bebauungsplanung für den Bereich „An der Kander“ aufgenommen hatte. Im Frühjahr folgten der Auftrag, die jetzt vorgestellte Machbarkeitsstudie zu erarbeiten und Anfang September ein Abstimmungstermin der Gemeinde mit Regierungspräsidium sowie Landratsamt.

Dafür stellte Planer Jan Kramer vom Büro Fichtner zwei Varianten zur Auswahl, einmal mit 32 und einmal mit 34 Metern Durchmesser bei jeweils sieben Meter breiter Fahrbahn. Zum Vergleich: Der bestehende Enten-Kreisel an der B 3 hat einen Durchmesser von 36 Metern und eine Breite der Fahrbahn von ebenfalls sieben Metern sowie des Geh- und Radwegs von drei bis 3,75 Metern.

Den Vorzug erhielt die kleinere Variante, da sie weniger Fläche verbraucht und die Sicherheit stärker erhöht. Denn bei 32 Metern Durchmesser müssen Fahrzeuge auf der B 3 aus Richtung Bahnhof stärker abbremsen und können nicht so fast gerade „durchschießen“ wie beim größeren Durchmesser.

In Abstimmung mit dem Landratsamt ist auch noch der Verlauf einer Radschnellverbindung in Richtung Schliengen, die entlang der B 3 durch Eimeldingen führen soll. Mit großem Radius und vier Metern Breite soll der Radweg sich eng an die östliche Fahrbahn der B 3 schmiegen.

Damit Radfahrer und Fußgänger die Fahrbahn überqueren können, sind ausreichend große Fahrbahnteiler vorgesehen.

Untersucht hat der Planer auch die Schleppkurven der Ausfahrten auf die Kreisstraße vom künftigen Rathaus und vom ehemaligen Bierkeller her, die beide mit einem Mercedes Sprinter problemlos möglich seien. Weitere Zwangspunkte, die bei der Planung Berücksichtigung fanden, sind die Brücken nördlich der Kreuzung und die westlich, die die Straße nach Märkt über die Kander führt.