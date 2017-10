Eimeldingen Kreisverkehr: Verbesserung für Eimeldingen

21:10 Zwist bei der Linken: Gysi als Vermittler vorgeschlagen

Berlin - CSU-Chef Horst Seehofer hat sich nach den getrennten Auftakt-Gesprächen mit Grünen und FDP über eine mögliche Jamaika-Koalition zufrieden geäußert. Es gehe um "etwas Neues, was Schritt für Schritt wachsen muss", sagte er am Abend in Berlin. Davon ausgehend, sei es "kein schlechter erster Tag" gewesen. Dabei wüssten alle, "wie schwer das ist, welche politischen Kulturen hier zusammentreffen". Zunächst sei noch nicht vertieft über Fachthemen gesprochen worden, sondern zu erreichende politische Ziele wie eine Überwindung von Spaltung und Polarisierung in der Gesellschaft.