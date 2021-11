Eimeldingen Krieg kann keine Lösung sein

Eimeldingen. Da auch dieses Jahr eine öffentliche Veranstaltung zum Volkstrauertag nicht möglich war, begaben sich seitens des VdK-Ortsverbands Eimeldingen-Märkt zwei Vorstandsvertreter am Morgen des Volkstrauertags zu den Denkmälern in Eimeldingen und Märkt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber stellvertretend für alle VdK-Mitglieder aus Eimeldingen und Märkt, die auch zu diesem Volkstrauertag gerne gekommen wären, legten vom VdK-Ortsverbandsvorstand Monika Stächelin in Begleitung ihres Mannes ein Blumengesteck an den Denkmälern in Eimeldingen und Märkt nieder, heißt es in einer Mitteilung.